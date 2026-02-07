Газификацию Черного Мыса в Сургуте перенесли на 2026 год

Жители поселка Черный Мыс в Сургуте пожаловались на затянувшуюся газификацию района. Договор на подключение газа жильцы заключали еще четыре года назад, однако работы до сих пор не начались, сообщила горожанка Исса Р.

«Просим вас прояснить ситуацию с газификацией района Черный Мыс. Мы заключали договоры на подключение газа еще четыре года назад, но работы до сих пор не начаты. Это создает огромные бытовые трудности и противоречит программам развития инфраструктуры», ‒ указала она в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В администрации Сургута пояснили, что мероприятия по догазификации Черного Мыса реализуются в рамках региональной программы и финансируются за счет единого оператора газификации ‒ Газпром газификация.

«В связи с отсутствием финансирования со стороны единого оператора газификации, запланированные мероприятия перенесены на 2026 год», ‒ отметили в мэрии.

В то же время власти уточнили, что на сегодняшний день денежные средства уже поступили в адрес газораспределительной организации. Сейчас ОАО «Сургутгаз» выполняет проектирование газопроводов высокого и среднего давления с устройством пунктов редуцирования газа, а также газопровода низкого давления в поселке Черный Мыс.