В поселке Солнечном Сургутского района на заправке сгорел бензовоз

Прокуратура Сургутского района организовала проверку после инцидента на автозаправочной станции в районе Солнечного, где загорелся бензовоз и пострадали два человека.

По предварительным данным, происшествие случилось 5 февраля 2026 года. Как сообщает окружное МЧС, возгорание произошло сегодня около полудня. Огонь распространился на площадь 150 кв. м, пожар потушили за 40 минут.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется. Для ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

В прокуратуре уточнили, что в ходе проверки дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности, установят причины случившегося и определят степень ответственности виновных. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.