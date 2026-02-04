16+
​От спортивных забегов до семейных стартов: что ждет участников «Сургутской лыжни – 2026»

Лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2026» пройдет 14 февраля

​От спортивных забегов до семейных стартов: что ждет участников «Сургутской лыжни – 2026»
Фото предоставила администрация Сургута

В следующую субботу, 14 февраля, в Сургуте состоится традиционная городская лыжная гонка «Сургутская лыжня – 2026». Забеги пройдут на спортивном объекте «Спортивное ядро» в микрорайоне 35А на Югорском тракте. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Лыжня России».

«Программа мероприятия включает спортивные забеги среди спортсменов в различных возрастных категориях на дистанции 5 км., 3 км., 2 км., а также проведение массового забега на дистанцию 1.5 км, забега участников СВО и членов их семей, забега семейных команд на дистанцию 0.4 км, в том числе ожидаются участники на массовый забег среди детей дошкольного возраста (регистрация через департамент образования администрации города) на дистанцию 0.4 км», − рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Старт спортивных забегов запланирован с 10:00 до 11:30. Торжественное открытие гонки состоится в 11:40. Массовые забеги начнутся с 12:00, а церемония награждения победителей и призеров пройдет в 13:00. Кроме того, для гостей мероприятия подготовят развлекательную программу и «Веселые старты» для семейных команд.

К участию в массовых забегах приглашаются все желающие от трех лет и старше. Регистрация проходит через портал «Госуслуги». Участникам необходимо заполнить карточку и подтвердить персональную ответственность за состояние здоровья, для несовершеннолетних требуется согласие родителей или законных представителей.

Документы на участие в массовых забегах можно подать с 09 по 13 февраля в комиссию по допуску участников по следующим адресам:

10:00-13:00, 14:00-16:00

  • МБУ ДО СШОР «Кедр», г. Сургут, улица Федорова, дом 73 (2 этаж);
  • МБУ СП СШ «Аверс», г. Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1а.

10:00-13:00, 14:00-16:00

  • Центр тестирования ВФСК ГТО г. Сургут, улица Профсоюзов, дом 38.

14 февраля, комиссия будет работать на месте мероприятия с 10:00 до 12:00.

Проведение соревнований зависит от погодных условий: спортивные и массовые забеги состоятся при температуре воздуха не ниже -20 градусов, а детские старты − при температуре не ниже -10 градусов.


МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp
