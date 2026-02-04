16+
​Что происходит с проектом «Самолета» в НТЦ: ответ администрации Сургута

Власти Сургута уточнили статус застройки НТЦ девелопером «Самолет»

​Что происходит с проектом «Самолета» в НТЦ: ответ администрации Сургута
Фото: samolet.ru

Власти Сургута подтвердили: девелопер ГК «Самолет» получил разрешения на строительство жилья на территории научно-технологического центра, однако сроки выхода на площадку по-прежнему не определены. Об этом сообщили siapress.ru в пресс-службе администрация города.

«Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута были выданы разрешения на строительство многоквартирных домов, расположенных на территории научно-технологического центра Сургута в 2024 и 2025 году. Сроки строительных работ установлены разрешением на строительство. Застройщик не уведомляет администрацию города о планируемых сроках выхода на строительную площадку», − говорится в сообщении.

При этом, все ключевые параметры проекта, заявленные ранее, остаются без изменений. Речь идет о строительстве 160 тыс. кв. метров жилья, а также школы, детского сада, спортивного комплекса и коммерческой инфраструктуры. Инвестиционное соглашение заключено между девелопером и правительство Югры, и, по информации департамента экономического развития округа, корректировок условий соглашения не вносилось.

В администрации также уточнили, что на территории НТЦ планируется возведение преимущественно жилья комфорт- и бизнес-класса. При этом возможны изменения класса объектов − в зависимости от спроса. Концепция благоустройства пока находится в разработке.

Отдельно в проекте предусмотрено так называемое социальное жилье для сотрудников и ученых НТЦ − его параметры сейчас прорабатываются.

Информирование жителей о ходе реализации проекта, этапах строительства и составе инфраструктуры, как сообщили в мэрии, будет осуществлять сам застройщик − через средства массовой коммуникации.

Ранее в местном СМИ рассказали, что спустя почти два года после анонса девелопер ГК «Самолет» получил разрешение на строительство жилой застройки на территории НТЦ Сургута. Представители «Самолета» подтвердили, что проект запланирован, но точные сроки начала строительства и продаж назвать не смогли.

Компания получила в пользование 14 земельных участков в НТЦ Сургута без торгов – соответствующее инвестиционное соглашение «Самолет-регионы» подписал с правительством Югры в 2024 году. Тогда объем инвестиций оценивался в 30 млрд рублей, а срок реализации проекта – в восемь лет, говорится на сайте компании.

«Согласно документу, подписанному «Самолетом» на полях Петербургского международного экономического форума с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Русланом Кухаруком, девелопер построит 160 тыс. кв. м жилья, подземный паркинг на 1700 машиномест и не менее 8 тыс. кв. м коммерческих помещений. Также на территории нового ЖК появятся детский сад на 300 мест, школа с бассейном для 900 учеников, спортивный комплекс, медклиники и гостиницы. В дополнении «Самолет» спроектирует и безвозмездно передаст ХМАО рабочую документацию зданий университета, двух общежитий, многоуровневого паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 7 тыс. кв. м», – также ранее сообщал «Самолет».


Сегодня в 11:09, просмотров: 178, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjemuPNp
