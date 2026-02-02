Жителям Сургута напомнили о сроках подачи 3-НДФЛ

В России началась декларационная кампания 2026 года. Как сообщили siapress.ru в пресс-службе ИФНС России по Сургуту, представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, необходимо не позднее 30 апреля 2026 года.

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2025 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица», – говорится в сообщении.

Налог, исчисленный по декларации, необходимо уплатить до 15 июля 2026 года. Если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган, задекларировать доход и заплатить налог нужно самостоятельно. В случае если налоговый агент сообщил о неудержанном НДФЛ, налоговая направит уведомление — уплатить налог по нему потребуется не позднее 1 декабря 2026 года.

В ИФНС напоминают, что за нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога предусмотрены штрафы и пени.

Заполнить и отправить декларацию удобнее всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» – онлайн, без личного визита в налоговую. Для декларирования доходов за 2025 год применяется новая форма 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 20 октября 2025 года.

При этом предельный срок 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов: в этом случае декларацию можно подать в любое время в течение года.