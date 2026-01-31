16+
​Большинство читателей СИА-ПРЕСС считают обязательное чипирование животных правильно мерой

62% участников опроса СИА-ПРЕСС поддержали обязательное чипирование домашних животных

Фото: ru.freepik.com

Большинство читателей СИА-ПРЕСС положительно отнеслись к идее обязательного чипирования и учета домашних животных. По итогам опроса на сайте, 62,7% респондентов считают эту меру правильной. Против высказались 23,7% участников, еще 13,6% затруднились с ответом.

Опрос был запущен на фоне обсуждения в России новых правил для владельцев домашних животных. Речь идет о введении обязательной идентификации домашних животных. Владельцы смогут выбрать способ маркировки самостоятельно – это могут быть ошейники, бирки или микрочипы.

Кроме того, сведения о питомце и его хозяине нужно будет внести в государственную информационную систему в области ветеринарии – ФГИС «ВетИС». Постановка на учет будет бесплатной, однако расходы на саму маркировку лягут на владельцев животных.

Читайте блог журналиста портала siapress.ru Антонины Арямовой, в котором она рассказала, почему сомневается в необходимости чипировать своих домашних питомцев.


Сегодня в 10:45, просмотров: 289, комментариев: 0
