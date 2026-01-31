В сургутских школах – актированный день у 1-8 классов

Администрация Сургута сообщает, что из-за низкой температуры воздуха в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1-8 классов 2 смены.
Температура воздуха -30,3 °С, скорость ветра 3 м/с.
Юлия Латипова
