​Умерла ветеран отрасли культуры Сургута Нина Карасева

В Сургуте умерла заслуженный работник культуры РФ Нина Карасева

​Умерла ветеран отрасли культуры Сургута Нина Карасева
Фото: администрация Сургута

В Сургуте 24 января 2026 года на 91-м году жизни умерла заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран отрасли культуры города Нина Карасева, сообщили в администрации Сургута.

Более 40 лет своей жизни она посвятила Дворцу культуры «Строитель» объединенного комитета профсоюза Треста «Сургутгазстрой», впоследствии ставшему Городским культурно-досуговым центром «Строитель».

С 1975 по 2015 год Нина Ивановна возглавляла вокальный ансамбль «Росинка», став его бессменным руководителем на протяжении сорока лет. Коллектив стал одним из первых в Сургуте, получивших звание «Народный самодеятельный коллектив». Ансамбль, созданный Ниной Ивановной Карасевой, и сегодня продолжает выступать, радуя жителей и гостей города своим творчеством.

За годы работы она внесла весомый вклад в развитие культурной жизни Сургута и Югры. Ее профессиональные заслуги неоднократно отмечались наградами городского, окружного и всероссийского уровней.

Прощание с Ниной Ивановной состоится 27 января с 11:00 до 12:00 в прощальном зале на территории Сургутской окружной клинической больницы по адресу улица Энергетиков, 24, корпус 10.

Редакция siapress.ru приносит соболезнования родным и близким Нины Карасевой.


Сегодня в 10:42, просмотров: 258, комментариев: 0
