​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ

Профессор ПНИПУ объяснила, как защититься от переохлаждения в морозы

​В сильные морозы сургутянам лучше отказаться от прогулок – совет ученого ПНИПУ
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте установились сильные морозы, и выход на улицу при температуре ниже -25 градусов стоит рассматривать только в случае крайней необходимости. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская.

«Крайне важно заранее обеспечить надежную защиту организма от переохлаждения. Необходимо соблюдать принцип многослойности в одежде: воздушные прослойки между слоями лучше всего удерживают тепло.Особое внимание следует уделить обуви: она должна быть на размер больше привычного и обязательно с войлочными стельками для дополнительной теплоизоляции. Это необходимо не просто для комфорта, а для создания внутри «теплового буфера»: неплотно прилегающая обувь удерживает слой теплого воздуха вокруг стопы, который и является главным изолятором. Тесная же обувь сдавливает ногу, нарушает кровообращение и лишает ступни этой естественной воздушной прослойки, из-за чего они начинают мерзнуть гораздо быстрее», – отметила специалист.

По словам Вишневской, детям и пожилым людям в сильные морозы лучше оставаться дома: их система терморегуляции менее устойчива к холоду. Повышенную осторожность следует соблюдать и людям с хроническими заболеваниями – при возможности им рекомендуют вовсе отказаться от прогулок и пользоваться помощью близких или служб доставки.

«Для тех, чья работа связана с пребыванием на открытом воздухе, существуют специальные нормативы. Работодатели обязаны обеспечивать сотрудников специальной утепленной одеждой, оборудовать отапливаемые места для обогрева, устанавливать порядок предоставления дополнительных перерывов и горячего питания. Каждый работник должен быть проинструктирован о рисках переохлаждения и правилах поведения на морозе», – объяснила эксперт.

Кроме того, профессор подчеркнула: приступать к работе на улице следует не ранее чем через десять минут после приема горячей пищи или напитков, например, чая. Температура в помещениях для обогрева при этом должна поддерживаться на комфортном уровне – от 21 до 25 градусов.


Сегодня в 13:08, просмотров: 285, комментариев: 0
