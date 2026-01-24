Власти Сургута благоустроили Югорский тракт новым ограждением

Вдоль Югорского тракта в Сургуте появилось новое металлическое ограждение. Конструкции смонтировали для улучшения внешнего облика одной из ключевых городских магистралей, рассказал глава Сургута Максим Слепов.

«Металлическое ограждение высотой четыре метра установлено на протяжении двух участков Югорского тракта до улицы Заячий остров. Общая протяженность – 300 метров», – написал мэр в своих соцсетях.

Власти отмечают, что подобные ограждения планируют устанавливать и на других участках улично-дорожной сети Сургута – там, где это будет необходимым.