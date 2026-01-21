В Сургуте автомобили стали гореть в почти в три раза чаще

В Сургуте с начала года резко выросло число пожаров с участием автомобилей. За первые три недели января в городе произошло восемь возгораний транспорта ‒ это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в ОНДиПР по Сургуту.
Во всех случаях причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Специалисты отмечают, что в условиях сильных морозов риск возгораний возрастает из-за повышенной нагрузки на технические системы автомобиля.
Специалисты рекомендуют водителям:
– своевременно устранять технические неисправности, в первую очередь в электрических системах и узлах, подверженных трению;
– не отогревать автомобиль открытым огнем ‒ факелами или паяльными лампами;
– не оставлять прогревающийся автомобиль без присмотра;
– учитывать, что при частом прогреве зимой может обледенеть система выхлопа, что способно привести к возгоранию.