Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Сургуте

В Сургуте ночью 18 января при пожаре в жилом доме погибла женщина. Возгорание произошло на улице Революционной, передает «Вестник» со ссылкой на окружное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 03:49. К моменту прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Пожар удалось локализовать к 04:05, открытое горение ликвидировали примерно через 20 минут. На месте работали пять единиц техники и 16 сотрудников МЧС.

Личность погибшей и другие обстоятельства трагедии пока не уточняются.

Причины возгорания устанавливаются.