В Сургуте создадут пространство для молодых семей «ДЖЕМ»

В Сургуте благодаря механизму инициативного бюджетирования планируют создать новое пространство для семейного досуга и саморазвития — «ДЖЕМ». Многофункциональная локация должна стать центром притяжения для семей, объединяя под одной крышей разные форматы отдыха и развития, пишет администрация города. В числе запланированных площадок — гончарная мастерская, музыкальный коворкинг, спортзал, кабинет психологической помощи, клуб авиамоделирования и игровая комната для маленьких посетителей.

Реализация проекта стала возможной по инициативе жителей города. Инициатором выступил клуб молодых семей Сургута. Как отмечают организаторы, главная цель «ДЖЕМа» — предложить молодым родителям разнообразные занятия и форматы взаимодействия с детьми разных возрастов, чтобы семьи могли проводить время вместе, развивать творческие способности и укреплять отношения.

По словам инициаторов, такой центр особенно важен для молодых семей: здесь они смогут не только организовать совместный досуг, но и получать профессиональную психологическую поддержку, осваивать новые навыки и находить единомышленников.

Начальник отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики Сургута Ольга Кривобокова подчеркнула, что проект приобретает особое значение в связи с тем, что 2026 год объявлен Годом молодой семьи в Югре. «Пространство «ДЖЕМ» создается специально для молодых семей с целью укрепления института семьи. Современное общество нуждается в местах, где молодёжь и семьи могли бы свободно встречаться, обмениваться опытом и получать удовольствие от совместных занятий. Именно такими площадками становятся общественные пространства, созданные усилиями самих молодых семей и поддержанные Администрацией города», — отметила она.

Общая стоимость проекта составляет 10 млн рублей. Инициативная группа также планирует активно участвовать в реализации: провести исследования потребностей целевой аудитории, разработать дизайн-проект и осуществлять авторский надзор за работами в помещении.