В новогодние праздники в кардиодиспансер Сургута госпитализировали 80 пациентов

В первую неделю 2026 года почти 200 человек обратились за помощью в Кардиоцентр Сургута. Медучреждение работало в усиленном режиме все новогодние каникулы. С 1 по 8 января в стационар госпитализировали около 80 пациентов. Шесть человек поступили буквально в новогоднюю ночь – под бой курантов, рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

Праздники не обошлись без экстренных ситуаций. Кардиохирурги выполнили четыре срочные операции на сердце с применением искусственного кровообращения. Одним из пациентов стал житель Салехарда – его доставили санавиацией 31 декабря. Мужчине успешно провели репротезирование аортального клапана. Все экстренные операции потребовались мужчинам в возрасте от 53 до 55 лет.

Без остановки работала и команда рентгенхирургов. За первую неделю года специалисты выполнили более 70 малоинвазивных операций и исследований по экстренным показаниям.

Сейчас все пациенты, прооперированные в праздничные дни, уже переведены из реанимации. Часть продолжает лечение в стационаре, некоторые выписаны домой и находятся под амбулаторным наблюдением.