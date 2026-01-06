В Сургуте рассказали, где и во сколько пройдут рождественские богослужения

В ночь с 6 на 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. В храмах Сургута в канун праздника и в сам день Рождества пройдут богослужения, исповеди и праздничные мероприятия, передает «СургутИнформ-ТВ».

Свято-Троицкий кафедральный собор начнет рождественские богослужения 6 января. В 17:00 здесь пройдет исповедь для всех желающих. Основная Божественная литургия состоится в полночь – с 6 на 7 января. В день Рождества, 7 января, в 12:00 в соборе пройдет концерт «Свет рождественской звезды».

В храме в честь Георгия Победоносца 6 января в 17:00 состоится Великое повечерие. Ночная рождественская служба также начнется в полночь. Утром 7 января прихожане смогут посетить молебен с акафистом Рождеству Христову.

Сургутский женский монастырь на улице Крылова также примет верующих. 7 января здесь запланированы рождественская литургия и молебен.

В Преображенском соборе 6 января в 17:00 пройдет вечернее богослужение и исповедь. Божественные литургии состоятся в полночь и утром 7 января, в 9:00.

В целом, праздничные богослужения традиционно проходят во всех православных храмах Сургута, поэтому верующие могут выбрать для посещения любой из них.

Кроме того, праздничную Божественную литургию из Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска можно будет посмотреть в прямом эфире. Главная рождественская служба начнется в ночь с 6 на 7 января в 23:40. Вечером 7 января, в 16:00, митрополит Павел возглавит Великую Рождественскую вечерню.

Прямую трансляцию богослужения покажет ОТРК «Югра» – эфир начнется 6 января в 23:40. Также трансляция будет доступна онлайн на сайте телеканала «Югра» и на официальном сайте Ханты-Мансийской митрополии.