В сургутском перинатальном центре подвели итоги новогодней смены

В новогоднюю ночь в сургутском Центре охраны материнства и детства родились три ребенка — две девочки и мальчик. Об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

По ее словам, первым ребенком 2026 года стала девочка, родившаяся в 01:10 у жительницы Лянтора. Вес новорожденной — 3520 граммов, рост — 53 сантиметра. Малышка стала третьим ребенком в семье, дома ее ждут старшие брат и сестра.

Первые роды года принимала команда врачей: Ильнур Шарипов, акушерка Азада Гаджи и неонатолог Надежда Марина.

Через 10 минут, в 01:20, на свет появился первый «новогодний» мальчик — «крепкий сургутянин» весом 4000 граммов и ростом 53 сантиметра. Для родителей это первенец. Состояние ребенка оценили в 8-9 баллов по шкале Апгар.

Также Белоцерковцева отметила, что за час до полуночи, в 23:00 31 декабря, в Центре родился мальчик весом 2450 граммов. Его мама — жительница Пыть-Яха, студентка 4 курса лечебного факультета РУДН. Ребенок появился на свет на 36-й неделе беременности.

Всего за праздничные сутки — с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января — в Центре родилось 15 детей: семь мальчиков и восемь девочек. Самый крупный ребенок весит 4350 граммов, самый миниатюрный — 2450 граммов.