16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Более 2,5 тысяч школьников Сургута выступили на олимпиадах по всем предметам

В Сургуте подвели итоги городского этапа российских олимпиад школьников

Более 2,5 тысяч школьников Сургута выступили на олимпиадах по всем предметам
Фото администрации Сургута

Более 2,5 тыс. сургутских учащихся 7-11-х классов приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, сообщает администрация города. По итогам этапа 186 участников завоевали 225 победных и призовых мест. Из них 28 школьников стали победителями и призерами по двум общеобразовательным предметам, девять — по трем и более предметам.

Наибольшее количество победных мест заняли ученик гимназии «Лаборатория Салахова» Даниил Моргунов (право, обществознание, история, немецкий язык), ученик школы №12 Иван Щепкин (математика, физика и астрономия), а также ученик школы №46 с УИОП Егор Гнидец (математика, информатика, экономика).

В этом учебном году самыми популярными предметами среди сургутских школьников стали математика, биология, химия и обществознание. Кроме того, впервые участники могли выбрать один из четырех профилей по информатике: «Робототехника», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Программирование».

Диплом всероссийской олимпиады школьников считается престижной наградой и открывает дополнительные возможности: призеры заключительного этапа зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы в соответствии с профилем олимпиады.


нравится (0) не нравится (0)
30 декабря в 10:12, просмотров: 763, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские власти по инициативе студентов организовали в городе туристический маршрут с бронзовыми лисятами 422
  2. Сургутские силовики расследуют дело о рубке и похищении сибирского кедра в парке «За Саймой» 414
  3. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 347
  4. Сургутские службы жизнеобеспечения и безопасности переходят на усиленный режим работы 339
  5. В России стартовали самые долгие новогодние каникулы за 12 лет 325
  6. Пусть наступающий год для каждого из нас станет временем новых побед и свершений 322
  7. От всей души желаю, чтобы в вашем доме царили вера, надежда и любовь 319
  8. Если у кого-то были тревожные моменты и переживания — пусть они останутся в прошлом 316
  9. Пусть в семьях царят мир и достаток, здоровье, радость и любовь. Добра вам и благополучия! 313
  10. Два новых спорткомплекса в 30А микрорайоне Сургута откроют свои двери в начале 2026 года 304
  1. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 2441
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 декабря? // АФИША 2125
  3. Если миграционный приток в Сургут не уменьшится, то бюджет окончательно утонет в социальных обязательствах 1984
  4. ​В 2025 году жители региона оставили более 2200 голосов в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» 1963
  5. Сургутские врачи провели одну из сложнейших операций на сердце из всех возможных 1937
  6. Сургутская компания будет производить новый лесовоз-вездеход 1921
  7. ​Марафон по коррупции: почему в Сургуте и Югре растет число дел и как это связано с федеральной повесткой? 1893
  8. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 1828
  9. ​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением 1792
  10. Сургутские депутаты хотят согласовывать городские проекты КРТ до того, как они отправятся в окружной градостроительный совет 1774
  1. ​Детям сюда нельзя 9917
  2. ​Парламентский рост 7964
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5630
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4281
  5. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4029
  6. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 3906
  7. ​Без души, но в чартах 3869
  8. ​Заключение 3806
  9. Голос Леннона с того света 3360
  10. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3242

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика