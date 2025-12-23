На форуме в Сургутском районе обсудили будущее патриотического воспитания

В Сургутском районе прошел районный патриотический форум «Герои нашего времени: память, патриотизм, будущее». Он объединил руководителей военно-патриотических клубов, советников по воспитанию, классных руководителей и педагогов, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как отметила директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова, форум стал важной площадкой для обмена опытом и поиска новых решений по развитию патриотической работы.

«Мы проводим большой форум, который объединил всех, кто каждый день воспитывает наших детей в духе патриотизма. Диалог с федеральными экспертами дает нам новые инструменты и практики, которые мы обязательно внедрим», – подчеркнула Кочурова.

Основной целью форума стала консолидация усилий специалистов, работающих с подрастающим поколением, и выстраивание единой системы воспитания.

В работе форума приняли участие федеральные эксперты, в том числе представители Всероссийского патриотического центра «Вымпел» и Роспатриотцентра. По итогам встречи принято решение пересмотреть все программы патриотического воспитания в клубах и объединениях Сургутского района и дополнить их современными методиками, включая программы центра «Вымпел».

Кроме того, власти планируют возродить и расширить практику специализированных смен в лагерях дневного и круглосуточного пребывания. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы в каникулярное время с детьми работали инструкторы центра «Вымпел».

«Итогом форума станет заключение соглашения о создании в ХМАО регионального отделения центра «Вымпел». Военно-патриотические клубы Сургутского района войдут в его состав, что откроет для них доступ к федеральным мероприятиям и профильным сменам», – заявил руководитель военно-патриотического центра «Наследие» Дмитрий Захаров.

Отдельное внимание на форуме уделили школьникам. Для ребят прошли уроки мужества с ветеранами боевых действий, а также экскурсия по музею памяти легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна. Завершилось мероприятие торжественным митингом с возложением цветов.