В Сургуте жителям рассказали о базовых мерах безопасности при катании с горок

Зимние горки — это зона повышенной опасности, а не просто элемент прогулки или очередное развлечение, пишет городская администрация. Власти рекомендуют отказаться от катания на необорудованных спусках, в том числе по лестницам, ступенчатым спускам и различным сооружениям, где нет специального обустройства для безопасного скольжения.

Горожанам напоминают основные правила безопасного поведения при катании с горок. Среди них: подниматься на горку только по оборудованным ступеням, соблюдать дистанцию до впереди съезжающих и избегать столкновений, не съезжать, пока предыдущий спустившийся не отошел в сторону, не задерживаться внизу склона и не перебегать зону скатывания.

Отдельно отмечается, что подъем по склону навстречу съезжающим недопустим, как и катание стоя. Рекомендуется не съезжать спиной или головой вперед, а всегда смотреть перед собой во время спуска и подъема. Если мимо горки проходит пешеход, настоятельно советуют дождаться, пока он полностью освободит траекторию спуска.

Жителям советуют избегать горок с неровным или поврежденным ледовым покрытием, а также пользоваться только безопасным инвентарем — тюбингами и ледянками, которые снижают риск травм как для самих детей, так и для окружающих.

В администрации города призвали взрослых максимально внимательно относиться к безопасности детей во время зимних забав и по возможности сопровождать их на горках. В случае несчастного случая напоминают незамедлительно сообщать об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.