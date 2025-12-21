​В Сургуте исполнили новогоднюю мечту юного горожанина

В Сургуте в преддверии Нового года исполнили мечту школьника Даниила, который давно хотел побывать в роли пожарного. Желание мальчика было оформлено в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», где его новогодний шар снял глава города Максим Слепов. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Исполнить мечту помогли сотрудники пожарно-спасательной части №49. Для Даниила провели экскурсию по подразделению: показали технику и оборудование, рассказали о работе пожарных и порядке выезда на вызовы. Ребёнок смог примерить боевую одежду и шлем, а также посидеть в кабине специализированного пожарного автомобиля.

Глава города отметил, что у Даниила останутся яркие воспоминания и фотографии об этом дне. «Рад, что мы помогли воплотить в жизнь ещё одно новогоднее чудо», – подчеркнул он, призвав сургутян присоединяться к акции.