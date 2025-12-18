В Сургуте вырастут бюджетные расходы на школьное питание

С нового года в Сургуте предлагается существенно увеличить расходы на питание школьников средних и старших классов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Максим Слепов.

С 1 января 2026 года за счёт городского бюджета планируется повысить норматив на оплату питания учащихся 5-11-х классов с 55 до 81 рубля в день. Это первое увеличение с апреля 2022 года. С учётом родительской доплаты общая стоимость школьного питания для этой категории детей составит 198 рублей в день. Соответствующие изменения заложены в проект бюджета Сургута и будут вынесены на утверждение думы города.

По словам мэра, в условиях роста цен на продукты город меняет подход к формированию расходов на питание: принято решение ежегодно индексировать объём финансирования на уровень индекса потребительских цен по итогам года. Это должно позволить более гибко реагировать на экономическую ситуацию и поддерживать качество рациона.

С нового года вырастут также окружные субсидии и субвенции на питание школьников льготных категорий и учащихся 1-4-х классов.

Отдельное внимание планируется уделить разнообразию школьного меню. Традиционно в январе Комбинат школьного питания представит его в обновлённом составе — с учётом сезонности, сменности и предпочтений учащихся.