16+
По версии обвинения, экс-замгубернатору Югры Алексею Шипилову взятки давали депутат окружной думы и мэр Сургута

​В Сургуте на процессе по делу бывшего замгубернатора Югры раскрыли детали предполагаемых взяток

По версии обвинения, экс-замгубернатору Югры Алексею Шипилову взятки давали депутат окружной думы и мэр Сургута

В Сургутском городском суде на очередном заседании по уголовному делу в отношении бывшего замгубернатора Югры Алексея Шипилова гособвинение озвучило новые подробности схемы предполагаемого получения взяток, сообщает sitv.ru. Прокуратура подробно описала, как, в каких условиях и в каком размере, по версии следствия, экс-чиновник получал незаконное вознаграждение.

В материалах дела фигурируют депутат и бизнесмен Александр Колодич (в 2023 году он был убит своим работником по дому на фоне бытового конфликта), а также экс-глава Сургута Андрей Филатов. Как отметила гособвинитель, история тянется с 2017 года.

По версии следствия, именно Колодич стал инициатором коррупционной схемы. «Весной 2017 года, более точное время следствием не установлено, Колодич Александр Васильевич, ранее знакомый с Шипиловым, находясь на территории города Ханты-Мансийска, более точные места следствием не установлены, обратился к последнему как к должностному лицу, занимающему государственную должность субъекта Российской Федерации, с просьбой и достиг договоренности о передаче ему взятки в виде денег в сумме 500 тысяч рублей ежемесячно за совершение действий в пользу Колодича и в интересах планируемого им создания и впоследствии представляемого общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания №2», — сообщила прокурор.

Впоследствии «Управляющая компания №2» была переименована в УК «Диалог». Формально Колодич не числился в числе учредителей, однако, по данным следствия, фактически руководил организацией. Прокуратура считает, что регулярные выплаты обеспечивали покровительство бизнесу со стороны Шипилова.

В обвинительном заключении говорится, что, используя свой статус первого заместителя губернатора, Шипилов вмешивался в ситуацию на рынке управления жильём в Нижневартовске.

«Он давал незаконные указания главе города Нижневартовска Тихонову, не осведомлённому о получении и даче взятки, об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов, состоящих на обслуживании в акционерном обществе „УК №2“, на обслуживание в ООО „УК Диалог“. Действуя умышленно, используя авторитет и иные возможности замещаемой должности первого заместителя губернатора, через проведение совещаний и ссылаясь на общественный резонанс, он оказал влияние на службу жилищного и строительного надзора ХМАО — Югры и администрацию города Нижневартовска с целью приостановления перехода многоквартирных домов от ООО „УК Диалог“ в другие управляющие компании города», — озвучила гособвинитель.

После внезапной смерти Колодича, по версии следствия, в схему вошёл Андрей Филатов. Формально он также не значился в документах управляющей компании, но, как указала прокурор, «осуществил в неё инвестирование», обладал правами на имущество и активы УК «Диалог» и фактически контролировал её деятельность.

В 2023 году, утверждает обвинение, Филатов лично уточнил у Шипилова необходимость продолжения выплат. «В период с 11 июля по 26 июля 2023 года, более точное время следствием не установлено, после смерти Колодича Филатов, ранее знакомый с Шипиловым, находясь в кабинете последнего, расположенном в здании правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, 5, действуя в интересах УК „Диалог“, уточнил у Шипилова о необходимости дальнейшей передачи денежных средств в размере 500 тысяч рублей ежемесячно. На что Шипилов ответил положительно», — заявила прокурор.

Далее гособвинитель перечислила эпизоды предполагаемой передачи денег. По данным следствия, первый из них произошёл в кабинете главы Сургута. «В период с 1 сентября по 12 октября 2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в кабинете главы города Сургута в здании администрации города по адресу: улица Энгельса, 8, Шипилов, являясь должностным лицом, согласно ранее достигнутой договоренности с Колодичем, а впоследствии и с Филатовым, реализуя преступный умысел, направленный на получение взятки в особо крупном размере, лично получил взятку от Филатова в виде денег суммой 1,5 миллиона рублей, как часть взятки общей суммой 7,5 миллионов рублей», — прозвучало в суде.

Ещё по 1,5 млн рублей, по версии следствия, были переданы в администрации Сургута 13 ноября 2023 года и в апреле 2024 года. Ещё один эпизод, как утверждает обвинение, связан с передачей 500 тыс. рублей 19 мая 2024 года в кабинете Шипилова в правительстве округа в Ханты-Мансийске.

Последняя, наиболее крупная сумма — 2,5 млн рублей — по данным гособвинителя, была передана в сургутской квартире Шипилова.

В совокупности, по версии следствия, речь идёт о взятке в размере 7,5 млн рублей, переданной частями за общее покровительство бизнес-интересам УК «Диалог».

Бывшему вице-губернатору вменяется получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. С предъявленными обвинениями экс-куритор внутренней политики Югры Алексей Шипилов не согласен. Его защита настаивает на иной оценке действий подсудимого и оспаривает позицию обвинения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:42, просмотров: 384, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

