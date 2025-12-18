​В Сургуте уточнят правила уборки снега во дворах и на территориях

Изменения в правила благоустройства территории Сургута рассмотрели на депутатских слушаниях в городской думе. Речь идет о нормативах уборки снега на прилегающих и обслуживаемых территориях. Ранее в правилах было закреплено, что «уборка территории от снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения снега, но не реже одного раза в течение тридцати календарных дней осенне-зимнего периода».

По предложению контрольного управления администрации города формулировку предлагают уточнить, указав минимальную толщину снежного покрова: «уборка территории от снега должна производиться в течение десяти суток после выпадения снега слоем 8 см и более (согласно данным гидрометеопоста города), но не реже одного раза в течение тридцати календарных дней осенне-зимнего периода».

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова, практика применения действующей нормы показала необходимость возврата к редакции 2017 года с конкретным параметром по толщине снега. В департаменте считают, что четкие критерии и условия уборки позволят эффективнее контролировать исполнение требований и предъявлять обоснованные претензии к ответственным за содержание территорий.

Окончательное решение по поправкам будет принято на заседании думы Сургута.