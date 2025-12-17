​В Сургуте продлили домашний арест бывшему замгубернатора Югры Алексею Шипилову

В Сургутском городском суде прошло очередное заседание по делу бывшего заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщает sitv.ru. На заседание экс-чиновник явился лично. По ходатайству гособвинителя его доставили из Ханты-Мансийска, где ранее он находился под домашним арестом, — теперь меру пресечения он отбывает по месту рассмотрения эпизодов, связанных с территорией Сургута.

Во время заседания стало известно, что супруга обвиняемого подала жалобу на судью. В своем обращении она указала, что решение о том, чтобы Алексей Шипилов находился под домашним арестом в Сургуте, нарушает его «конституционные права» и не учитывает все обстоятельства, связанные с состоянием здоровья мужа. Кроме того, по её словам, изменение меры пресечения «повлекло порчу имущества».

Сторона защиты заявила отвод судье, посчитав её заинтересованной в исходе дела. Однако этот отвод суд не удовлетворил. Не удовлетворили также и ходатайство адвокатов о возвращении дела прокурору для устранения, по их мнению, допущенных ошибок.

В итоге суд постановил продлить меру пресечения в виде домашнего ареста для Алексея Шипилова до 1 апреля 2026 года. Защита с данным решением не согласилась и намерена его обжаловать. Следующее судебное заседание по делу назначено на 27 января 2026 года.