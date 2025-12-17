Почти половину бюджета Сургутского района направят на социальную сферу

В Сургутском районе подготовили проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ уже находится на рассмотрении в думе района, накануне по нему прошли публичные слушания. Обсуждение главного финансового документа муниципалитета продлится до 26 декабря. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Прогнозируемые доходы района в 2026 году составят 26,7 млрд рублей, расходы – порядка 28,4 млрд рублей. Дефицит ожидается на уровне 1,7 млрд рублей. Разницу традиционно планируется покрыть за счет доходов от продажи акций и остатков средств на счетах на 1 января. Привлечение кредитов не предусмотрено», − отметил в соцсетях Трубецкой.

По его словам, почти половина всех расходов − 49%, или 14,1 млрд рублей − в 2026 году будет направлена на социальную сферу. Средства предусмотрены на образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику.

Значительный объем средств предусмотрен на реализацию жилищных программ. Почти четверть бюджета − 24%, или 6,9 млрд рублей − направят на расселение непригодного для проживания жилого фонда, поддержку молодых и многодетных семей, инвалидов и ветеранов боевых действий.

В проекте бюджета также заложены расходы на капитальный ремонт и благоустройство. В 2026 году на эти цели предусмотрено 777,7 млн рублей. Из них 239,1 млн рублей планируется направить на реновацию автомобильных дорог, 195,8 млн − на объекты жилищно-коммунального хозяйства, 92,4 млн − на капитальный ремонт объектов образования, 50,2 млн − на учреждения культуры и спорта. На благоустройство территорий предусмотрено 200,2 млн рублей, а на текущий ремонт объектов − 71,9 млн рублей.