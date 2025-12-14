Молодой мужчина выжил после столкновения с поездом и проходит лечение в Сургуте

Врачи Сургутской травматологической больницы продолжают лечить 24-летнего пациента, который попал под поезд. Мужчине удалось выжить лишь потому, что ударом его отбросило в сторону, однако травмы оказались крайне тяжелыми. У пациента выявили сочетанную травму – повреждения головного мозга и внутренних органов, переломы костей лица и серьезное повреждение таза, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Требовалось участие врачей разных специальностей: травматологов-ортопедов, хирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов. Наши специалисты действуют согласно общепризнанному протоколу Damage control и стараются максимально сократить объем хирургического вмешательства в остром периоде. Пациентам с сочетанной травмой при поступлении выполняют только жизнеспасающие операции. В их числе стабилизация костей таза», – указали в сообщении.

К полноценному хирургическому лечению удалось приступить лишь спустя две недели, когда состояние мужчины стало стабильнее. За это время медики поэтапно устранили все основные повреждения.

На сегодняшний день основной план операций завершен. Сейчас пациент находится в отделении травматологии и ортопедии №1, где уже началась ранняя реабилитация. Впереди у него долгий период восстановления, который потребует времени и усилий как со стороны врачей, так и самого пациента.