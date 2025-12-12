На центральной площади Сургута собрана и светится главная елка города

На Центральной площади Сургута зажгли главную городская ёлка. В этом году 20-метровое новогоднее дерево оформили в тематике русского культурного кода.

Глава Сургута Максим Слепов в своих социальных сетях рассказал, что оформление ёлки построено на сочетании традиционных орнаментов и праздничной светодинамики: «Друг друга сменяют праздничные пожелания на фоне традиционных национальных орнаментов. Гжель, хохлома, русские и хантыйские узоры уступают место символу будущего года – огненному коньку», – отметил он.

Помимо главной ёлки на Центральной площади, в городе завершается подключение новогодних деревьев на других общественных пространствах. Специалисты также продолжают работу над оформлением световых локаций и созданием праздничных фигур, которые станут частью новогоднего декора Сургута в предстоящие праздничные дни.