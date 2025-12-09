Обзор важнейших для нашего города тем, поднятых на прямой линии с губернатором Югры

На прямую линию с губернатором Югры Русланом Кухаруком поступило более 2 тысяч обращений, глава региона в течение двух часов отвечал на вопросы в прямом эфире. Редакция «НГ» сделала подборку наиболее важных тем, поднятых во время разговора в отношении Сургута.

Одним из важных пунктов стала ситуация в микрорайоне 27А. Жители пожаловались, что там до сих пор остаются дома без центральных коммуникаций и с печным отоплением, а многочисленные обращения в различные инстанции не приносили результата. Губернатор напомнил, что проблема уже рассматривалась на заседании Градостроительного совета Югры: принято принципиальное решение о развитии территории по механизму комплексного развития территории с привлечением инвестора-застройщика. Площадь микрорайона составляет около 20 гектаров, документация для выбора инвестора находится в высокой степени готовности.

В рамках проекта подрядчик получит обязательства по расселению жителей, сносу ветхого жилья и строительству новых домов. Кроме того, на территории планируется проектирование и возведение социальной инфраструктуры – школы и детского сада, а также комплексное благоустройство. Точные сроки старта реализации станут известны в начале 2026 года, после завершения всех процедур по выбору инвестора.

Отдельный блок вопросов касался проблемных жилых комплексов. Губернатор подробно остановился на ситуации с ЖК «Уютный» в Сургуте – единственным в округе объектом, который по-прежнему имеет статус дома с обманутыми дольщиками. В этом доме 356 семей ждут свои квартиры с 2018 года, а для завершения строительства в середине 2025 года уже в третий раз был выбран новый подрядчик.

По словам главы региона, нынешней организации фактически приходится не только достраивать объект, но и устранять последствия допущенных ранее нарушений: «К сожалению, предыдущий застройщик с обязательствами не справился. Сегодня новой строительной организации приходится исправлять отклонения от проектной документации, допущенные ранее. Это увеличивает сроки, но вопрос принципиальные, чтобы не сдать дом с проблемами и не оставить людей̆ один на один с недоработками». Руслан Кухарук сообщил, что завершить все работы и юридически ввести дом в эксплуатацию планируется до конца 2025 года, а передать квартиры дольщикам – в 2026 году.

Еще одна важная для сургутян тема — нехватка школ. Так, школа в 5А микрорайоне фактически так и не вышла за пределы начального этапа: успели вырыть котлован и частично приступить к фундаменту, общая строительная готовность не превышает 5 процентов. «Мы приняли решение расторгнуть концессионное соглашение. Объект не вызывал уверенности, что он будет достроен. Сейчас идет актуализация проектной документации, в следующем году она будет завершена и пройдет экспертизу. После этого мы будем финансировать строительство уже за счет окружного бюджета», – сообщил Руслан Кухарук. По его словам, в 2026 году после обновления проекта регион заложит средства на строительство школы в очередном трехлетнем бюджете.

В 35-м микрорайоне девелопер «Брусника» взял на себя обязательство разработать проектную документацию школы. Документы находятся в высокой степени готовности. «Мы ожидаем, что уже в первом полугодии следующего года будет готово заключение экспертизы по технической части и сметной стоимости. После этого школа также будет включена в бюджетное планирование округа», – отметил глава региона.

Еще одна важная тема прямой линии – развитие спортивной инфраструктуры. На вопрос жительницы о нехватке мест для занятий спортом Руслан Кухарук заявил, что спортивные площадки будут закладываться в проекты новых микрорайонов уже на этапе планирования. При этом губернатор отметил, что и в уже застроенных районах будут искать возможности для появления дополнительных спортивных объектов. В том числе рассматривается использование территорий школ для размещения спортивной инфраструктуры с доступом для жителей ближайших кварталов. Глава региона поручил провести анализ городских территорий, где потребность в спортивных площадках наиболее высока, и оценить возможности по созданию новых локаций.

«Сургутяне задали главе региона много вопросов. Городу требуются новые школы, дороги, спортивные площадки. В бюджете Сургута на 2026-й постарались с учётом финансовых возможностей максимально запланировать строительство востребованных объектов, обновление улично-дорожной сети и другие социально важные направления, – отметил глава Сургута Максим Слепов. – Существенные финансовые вливания в развитие инфраструктуры Сургута предусмотрены и проектом окружного бюджета. Все вопросы взял на контроль. Специалисты дадут ответы каждому. Работаем в команде. Опираемся, как подчеркнул губернатор, прежде всего на запросы жителей. Взятый курс продолжим».

При поддержке Администрации Сургута