Горводоканал предупредил сургутян о перебоях с водой с 8 по 12 декабря

С 8 по 12 декабря в домах жителей Сургута временно отключат холодную воду. В городе пройдут работы на трубопроводах СГМУП «ГТС» и других владельцев инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Горводоканала.

Подачу воды в ряде домов будут ограничивать на время промывки внутриквартальных сетей. В некоторых случаях возможны изменения качества воды.

График отключений холодной воды

8 декабря с 09:00 до 15:00

улица 30 лет Победы, 28, 28/1.

Забор воды: ЦТП-2.

с 8 декабря 22:00 по 9 декабря 06:00

улица Сибирская, 12, 12/1, 13, 14/1, 16/1;

улица 30 лет Победы, 9А, 11, 9Б, 11А;

улица 50 лет ВЛКСМ, 5, 5А, 7;

проезд Дружбы, 11А, 12, 13;

ПГ №16, №21 (улица Сибирская, 15, 2);

ПГ №7 (улица 50 лет ВЛКСМ, 5).

Забор воды: улица 30 лет Победы, 11.

с 9 декабря 22:00 по 10 декабря 06:00

улица Юности, 1, 6, 6А, 7, 13А;

улица 30 лет Победы, 22А, 26;

улица Сибирская, 26;

ПГ №22, №23.

Забор воды: улица 30 лет Победы, 11.

10 декабря с 09:00 до 18:00

улица 30 лет Победы, 1 и 3;

проспект Ленина, 28, 30, 30/1, 32;

улица 50 лет ВЛКСМ, 13.

Забор воды: улица 30 лет Победы, 1.

с 10 декабря 22:00 по 11 декабря 06:00

улица 30 лет Победы, 9;

проезд Дружбы, 4, 8, 9, 10, 11, 17;

улица Победы, 7;

ПГ №6 (проезд Дружбы, 8).

Забор воды: улица 30 лет Победы, 7.

с 11 декабря 22:00 по 12 декабря 06:00

улица 30 лет Победы, 5, 3А, 1А;

проезд Дружбы, 3, 5, 6;

улица 50 лет ВЛКСМ, 9, 9А, 11, 11А;

улица Северная, 72А;

ПГ №2, №4 (проезд Дружбы, 3; улица 50 лет ВЛКСМ, 11А).

Забор воды: улица 30 лет Победы, 5.

Отдельно: снижение давления воды

8 декабря с 23:00 до 05:00 9 декабря

улица Ленина, 26.

Причина: понижение параметров водоснабжения для промывки труб

Горводоканал просит горожан запастись водой заранее и с пониманием отнестись к временным неудобствам.