В Сургуте органы власти контролируют качество уборки снега

В Сургуте работают 51 управляющая компания, ТСН и ТСЖ, которые обязаны очищать от снега тротуары, внутриквартальные проезды и крыльца. Снег толщиной свыше 8 см должен убираться в срок до 10 дней, но не реже одного раза в месяц.

Контроль за своевременной уборкой и вывозом снега осуществляют департамент городского хозяйства и контрольное управление администрации Сургута. Специалисты регулярно инспектируют дворы, при выявлении нарушений направляют рекомендации по их устранению.

За несвоевременную уборку и вывоз снега предусмотрена ответственность. Недобросовестные управляющие организации могут получить предостережение, а при неисполнении требований – штраф. В 2024 году вынесено 88 предписаний и составлено 14 протоколов за нарушение правил благоустройства на придомовых территориях.

В городе также действует автоматическая система фиксации нарушений «Дозор», которая, в том числе, фиксирует несвоевременный вывоз снежных масс. По итогам прошлой зимы на основании данных системы было вынесено 39 постановлений.