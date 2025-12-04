В Сургуте открыт новый корпус для одного из вузов

В Сургуте открылся новый корпус Сургутского института экономики, управления и права, сообщает администрация города. Открытие приурочили к 95-летию Югры. В церемонии приняла участие заместитель губернатора Елена Майер, подчеркнувшая значимость повышения качества подготовки специалистов, для чего новое здание станет опорной площадкой.

В корпусе будут обучаться 878 студентов по востребованным направлениям: коррекционная педагогика, дошкольное и дополнительное образование, информационные системы и программирование. Эти специальности входят в кластер «ЮграПедагогика» федерального проекта «Профессионалитет».

Полностью обновлённое за два года здание обустроено с учётом пожеланий преподавателей и студентов, а также современных стандартов профессионального обучения. Здесь сформированы лаборатории, оборудованы хореографический зал и столовая, на втором этаже разместились студенческий ресурсный центр и стартап-клуб. Такая база позволит готовить для города и региона талантливых и востребованных специалистов.