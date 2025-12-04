В Сургутском районе закупят 66 квартир за счет дополнительных средств из округа

В Сургутском районе в бюджет поступили дополнительные средства из окружной казны, которые направят на улучшение жилищных условий жителей. Это позволит приобрести 66 новых квартир общей стоимостью 358,7 млн рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

«Это существенный вклад в реализацию государственной программы «Строительство» по расселению аварийного жилья, не входящего в адресную программу», − подчеркнул он.

Всего в 2025 году на улучшение жилищных условий граждан в Сургутском районе направили 5,5 млрд рублей. Эти средства позволят оказать поддержку порядка 1,3 тысячи семей.

По словам главы района, на сегодняшний день уже приобрели 497 благоустроенных квартир на сумму около 4 млрд рублей. Еще 243 семьи выбрали денежную компенсацию вместо получения жилья − им уже перечислено 895,9 млн рублей для самостоятельного решения жилищного вопроса.

«В рамках фенольного мероприятия освоено 693,4 млн рублей, эти средства позволили улучшить жилищные условия 97 семей. Для жителей отдаленных поселений, где строительство многоквартирных домов осложнено, организован переезд в близлежащие населенные пункты», − добавил Трубецкой.

Особое внимание уделили поддержке семей участников специальной военной операции. В 2025 году на предоставление им целевых жилищных субсидий направили 219,4 млн рублей.