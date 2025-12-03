В Сургуте идет обновление технической инфраструктуры на дорогах

К началу декабря 2025 года власти Сургута установили 17 новых светофоров на ранее нерегулируемых пешеходных переходах. Все светофоры были введены в систему 30 ноября, сейчас на объектах проходят пусконаладочные работы. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

«Во время подключения возникли незначительные недоработки в работе светофорных объектов, поэтому в течение двух дней они будут устранены. Полностью в рабочем состоянии сейчас пять светофорных объектов, по остальным проводятся дополнительные работы», ‒ указала она. Новые светофорные объекты установили на улице Гагарина, Нефтеюганском шоссе, а также на Югорском тракте, улицах 50 лет ВЛКСМ, Быстринской и Генерала Иванова.

Такая система делает пешеходные переходы доступнее для маломобильных граждан, в том числе для слабовидящих и людей с инвалидностью. Система работает через Bluetooth и мобильное приложение: при подходе к переходу пользователь получает голосовые подсказки, которые помогают безопасно перейти дорогу, пояснил специалист компании-подрядчика Станислав Валуй.

Сами светофоры оснащены звуковыми сигналами, которые оповещают о начале и окончании перехода, а также сообщают, сколько времени осталось до смены сигнала. В ночное время громкость автоматически снижается, чтобы не мешать жителям ближайших домов.

По словам Анны Коршуновой, в 2027 году планируется сделать регулируемыми еще три пешеходных перехода, в том числе на улице Крылова. Отдельно в мэрии отметили, что в проработке находится вопрос установки светофора на улице Губкина ‒ на участке от больничного комплекса до улицы Энтузиастов, рядом со школой. Жители неоднократно обращали внимание на опасную дорожную ситуацию на этом отрезке.

Все эти мероприятия проходят в рамках разработанного еще в 2020 году плана по приведению всех пешеходных переходов города в соответствие с действующими нормативными документами, направленными на обеспечение максимальной безопасности дорожного движения. При планировании и реализации проектов, по словам Анны Коршуновой, учитывается и мнение жителей.

Также в декабре к сети подключают к электросети остановочные павильоны нового типа, которых в городе 143. Речь идет о стеклянных остановках, оснащенных освещением, инфракрасными обогревателями, электронными табло и системой видеонаблюдения. По данным администрации:

73 остановки уже подключены к электросети;

70 находятся в работе;

34 подключат до 5-6 декабря;

оставшиеся 36 ‒ до 25 декабря.

Электронными табло оснастили 156 остановок, при этом 60 информационных экранов пока не подключены ‒ их планируют ввести в эксплуатацию до конца декабря.

Все павильоны также оборудованы видеокамерами. По данным администрации, благодаря этому удается фиксировать случаи вандализма и устанавливать виновных. К сожалению, пока в Сургуте несознательные граждане регулярно разбивают или разрисовывают стекла на остановках, а также ломают внутреннее оборудование. После вандалов, как правило, находят и взыскивают сумму ущерба.

В администрации города также напоминили, что ориентировочная стоимость одного остановочного павильона составляет около 1,7 млн рублей. В планах на следующий год – продолжить модернизацию городской инфраструктуры и приобрести еще 50 остановочных павильонов.

При поддержке Администрации Сургута