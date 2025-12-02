Глава Сургута отметил роль «Единой России» в развитии города

Глава Сургута Максим Слепов поздравил Всероссийскую политическую партию «Единая Россия» с днем рождения и подчеркнул её значимую роль в общественно-политической жизни города и региона. В своём обращении он отметил, что за годы работы партия зарекомендовала себя как консолидирующая сила страны, а в Сургуте это подтверждается стабильным ростом числа её членов и сторонников.

По словам главы города, сегодня в Югре «Единая Россия» реализует 15 федеральных и семь региональных проектов. Многие из них напрямую связаны с развитием городской инфраструктуры, социальной сферы и общественных пространств.

Отдельное внимание Максим Слепов уделил «Карте развития Югры» – народной программе партии, в которую включены наиболее важные для сургутян объекты строительства и благоустройства. В Сургуте в этот перечень входят 77 проектов: 23 уже реализованы, ещё 32 находятся в стадии воплощения. Речь идёт о социальных объектах, городских пространствах, инфраструктурных решениях, которые, по словам главы, меняют качество жизни людей.

Одним из ключевых направлений работы партийцев в нынешних условиях глава Сургута назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. В региональном социальном проекте «Zабота» задействованы 150 сургутских предприятий и организаций. Участникам СВО и их родным выдано более 2,2 тысячи карт, дающих возможность получать дополнительные меры поддержки и сервисы. Кроме того, из Сургута регулярно отправляются гуманитарные грузы в зону СВО.