В Сургуте оперативные службы устранили разлив воды на 30 лет Победы

В Сургуте оперативно ликвидировали последствия разлива воды, произошедшего из-за аварийного подпора канализационного коллектора. Инцидент зафиксирован на участке между домами 41 и 43 по улице 30 лет Победы. В результате подпора произошло подтопление придомовой территории по адресам: 30 лет Победы, 62 и 64, а также возле дома 13 по улице Иосифа Каролинского.

К устранению последствий аварии незамедлительно приступила аварийная бригада СГМУП «Горводоканал». Работы велись без отключения потребителей от системы водоотведения, что позволило сохранить комфортные условия для жителей близлежащих домов.

Специалисты ликвидировали подпор канализационного коллектора, после чего придомовые территории и проезжая часть были очищены от воды.

Причиной аварийной ситуации стал засор коллектора бытовым мусором. Коммунальные службы напоминают, что сброс твёрдых бытовых отходов в систему водоотведения недопустим и может приводить к авариям, подтоплению территорий и нарушению работы городской инфраструктуры. Жителям рекомендуют соблюдать правила эксплуатации канализационных сетей и утилизировать отходы надлежащим образом.