Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

29 ноября

Выставка «Дом, в котором я живу»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: с 10:00 до 17:30.

Жителей и гостей Сургута приглашают на увлекательную выставку, которая перенесет каждого в прошлое – в мир повседневной жизни советской молодежи, приехавшей на работу в быстрорастущий северный город. Участники выставки увидят советские бытовые интерьеры 1960-1980-х годов, фотографии и предметы из коллекции музея.

Телефон для справок: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: от 50 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Просветительский проект «ОчеВИДНО»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: с 10:00 до 17:30.

Для детей и их родителей подготовили занятие на тему «Этнография детства». Гостей мероприятия ждет занятие «Головоломка», в ходе которой каждый разгадает интересные задачи, направленные на развитие навыков нестандартного мышления и логики. Также, дети познакомятся с забытыми игрушками-головоломками 80-90 годов прошлого века.

Рекомендовано для детей от восьми до 12 лет.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» пройдет традиционный «Открытый микрофон». На сцене выступят новые, молодые коллективы, а также частые участники мероприятия. Гостей ждет живое выступление местных музыкантов и уютная атмосфера.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

30 ноября

Музейное занятие «Единственной маме на свете...»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

В рамках мастер-класса, организованного ко Дню матери, дети могут создать своими руками творческий подарок для мамы.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят на новый лад»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» исполнит всеми знакомую сказку про волка и семеро козлят. В программе прозвучит красивая музыка талантливых композиторов Жерара Буржоа, Темистокле Попа и Алексея Рыбникова.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «С любовью маме»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Для юных и взрослых горожан подготовили еще один мастер-класс ко Дню матери. На нем участники создадут декоративное панно в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.