Власти Сургута усилили уборку города после сильного снегопада

Вчера, 25 ноября, в Сургуте выпало большое количество снега. Из-за обилия осадков городские службы перешли на усиленный режим работы. За прошедшие сутки на уборку улиц вышло более 193 единиц спецтехники, сообщили корреспонденту siapress.ru в администрации города.

«Уборка дорог от снега ведется круглосуточно и выполняется в несколько этапов. Сначала проводится патрульная очистка всех улиц, после вывоз снега. В первую очередь, специализированная техника задействована по пути движения общественного пассажирского транспорта, на подходах и подъездах к объектам социальной сферы ‒ больницам, школам, детским садам. Затем проводится уборка остальных улиц. Тротуары на придомовой территории очищают от снега управляющие компании», ‒ указали в сообщении.

Также власти напомнили, что сургутяне могут в режиме реального времени отслеживать работу снегоуборочной техники на специальном онлайн-портале. На интерактивной карте отображаются автогрейдеры, погрузчики, тракторы и другая техника подрядных организаций.

При выборе конкретной машины пользователю доступна информация о подрядчике, марке техники, ее типе, гаражном номере и скорости движения. Онлайн-карту можно посмотреть на портале.

Фото: скрин интерактивной карты рабочей коммунальной техники

Так, сегодня утром, 26 ноября, в системе мониторинга отображается 288 единиц техники, из них 116 работают на линии, еще 172 находятся в гараже. В уборке задействованы девять подрядных организаций.