В Сургуте пройдет бизнес-форум, посвященный работе с продуктом

В Сургуте во второй раз пройдет городской бизнес-форум «РЕФРЕШ», сообщает администрация города. Мероприятие станет площадкой для предпринимателей, где совместятся практика, инновации и живое общение. Главная задача — дать бизнесу инструменты для «перезагрузки»: от точечных приемов в продажах до стратегического переосмысления продукта. В фокусе программы этого года — три ключевых направления: продажи, упаковка и продюсирование.

В числе спикеров заявлены:

– Макс Федоров, основатель и продюсер бренд-артели FЁDOROV, наставник проекта «Мастера гостеприимства», автор тренинга и книги «КЛИЕНТОЛОГИЯ», номинированной на лучшую бизнес-книгу 2021 года, ментор, бизнес-спикер, лектор Российского общества «Знание»;

– Максим Добромыслов, актер, продюсер нового поколения, автор игровых и документальных кинопроектов, призер международных кинофестивалей в Польше, Эстонии и Германии, преподаватель Высшей школы экономики;

– Александр Побережный, основатель диджитал-агентства «Noname», сотрудник продакшен-отдела бизнес-клуба для предпринимателей «CLUB500», основатель и экс-руководитель проекта «О, Сургут!».

Организаторы приглашают предпринимателей провести день на форуме и использовать его возможности для профессионального роста и поиска новых решений для своих проектов.

Участие в бизнес-форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте refresh-surgut.ru.

Мероприятие состоится 1 декабря в «Школе 21» по адресу: улица Иосифа Каролинского, 14/1. Организатором выступает администрация города.