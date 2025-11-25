СурГУ претендует на включением в федеральную программу «Приоритет 2030»

Сургутский государственный университет стал кандидатом на участие в федеральной программе поддержки вузов «Приоритет 2030», рассказывает канал «Югра официально». Участие в программе даст СурГУ возможность претендовать на получение грантов на развитие.

Предполагается, что включение в «Приоритет 2030» позволит университету привлечь дополнительное финансирование на технологические проекты, повысить научный и образовательный потенциал, укрепить позиции в конкуренции за абитуриентов, а также создать условия для карьерного роста преподавателей и открытия новых инновационных образовательных программ.

Программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование нового поколения университетов — гибких, научно активных и интегрированных в экономику. В текущем году гранты по этой программе получили 106 вузов страны на общую сумму 26,8 млрд рублей. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».