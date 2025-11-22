Власти Сургута объяснили, когда в 42-м микрорайоне могут построить спортплощадки

Жители 42-го микрорайона Сургута вновь подняли вопрос о нехватке спортивной и творческой инфраструктуры. В комментариях под постом главы города Максима Слепова сургутянка Яна К. поинтересовалась, появятся ли в районе новые объекты для занятий детей.

«Будут ли строится спортивные комплексы или творческие в 42-м микрорайоне? Район молодой, детишек много, а водить поблизости некуда», – написала горожанка.

По словам администрации, в действующем Едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования для 42-го микрорайона предусмотрено строительство двух плоскостных спортивных объектов.

«Эти мероприятия включены в перечень объектов, которые будут созданы до 2036 года в рамках стратегии 2050 года», – указали в сообщении.

При этом в мэрии отметили, что конкретные сроки строительства пока назвать нельзя – сначала необходимо определить источники финансирования. Только после этого можно будет переходить к проектированию и реализации спортивных комплексов.