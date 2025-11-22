16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f
​Массовое отравление в колледже Сургута – Роспотребнадзор и СК выясняют причины

В общежитии Сургутского политеха выявили 22 случая норовируса

​Массовое отравление в колледже Сургута – Роспотребнадзор и СК выясняют причины
Фото: администрация Сургута / vk.com

В общежитии Сургутского политехнического колледжа выявили 22 случая острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО.

«Заболеваемость началась 19.11.2025, первые три экстренные извещения зарегистрированы с 19:00 до 23:14 часов. Остальные случаи выявлены активно, при осмотре врачами остальных студентов, проживающих в общежитии», – указали в сообщении.

У заболевших наблюдались симптомы, характерные для норовируса: многократная рвота, водянистый стул, озноб, повышение температуры. Все 22 студента госпитализированы по эпидпоказаниям для изоляции.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли смывы на вирусы и санитарно-показательную микрофлору, пробы воды и дезсредств. В общежитии организованы противоэпидемические мероприятия. Ситуацию контролирует региональное управление Роспотребнадзора.

На фоне произошедшего Следственный комитет России потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления. Уголовное дело расследуют по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:35, просмотров: 198, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

