ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,7321   EUR  92,6047  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 ноября? // АФИША
Фото: Центр культуры «Камертон» / vk.com

22 ноября

Мастер-класс «С любовью к маме»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Для юных и взрослых горожан подготовили мастер-класс, в ходе которого каждый создаст декоративное панно в смешанной технике. Поделка станет отличным подарком ко Дню матери.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Программа «Музыка в лабиринте»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Арт-клуб галереи «Стерх» подготовил новую встречу, в ходе которой гости смогут познакомиться с выставкой «Лабиринт», пообщаться с художницей Аллой Рой из Ханты-Мансийска, а также послушать струнный квартет и рояль.

Программа «Музыка, которая вспоминает» состоит из ностальгической музыки мастеров ХХ века и обращения к прошлому в произведениях современных российских композиторов. Для сургутян выступит квартет Perfecto: Дарья Борисова и Татьяна Волкодав (скрипки), Татьяна Сотникова (альт), Алексей Смагин (виолончель), а также Юлия Напольских (фортепиано).

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Встреча «ЭтноДжаз»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: 18:00.

Жители и гости Сургута могут услышать дуэт известного московского саксофониста Сергея Летова и иранского музыканта Амира Хатаи, в ходе которого воедино сольются персидские сантур и томбак, а также духовые инструменты.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Народный рок»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 18:00.

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» исполнит для горожан известные рок-произведения на балалайке, флейте, домре и баяне. Такое сочетание народных инструментов и рок-музыки создадут нечто новое по звучанию.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 600 рублей. 12+

Концерт «Осеннее попурри»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

В Невесомости пройдет отчетный концерт, на котором прозвучат эстрадно-джазовые песни в разных стилях в исполнении солистов студии Елены Коваль и студентов отделения «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 12+

23 ноября

Выставка работ Аллы Рой «Лабиринт»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 17:30.

Взрослых и юных горожане приглашают на выставку-проект «Лабиринт» от живописца Аллы Рой из Ханты-Мансийска. В своих работах художница размышляет о вечных вопросах бытия, экологии, технологиях, связях с прошлым. На выставке будет представлено около 40 работ.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Палка, палка, человечек...»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Для сургутян всех возрастов подготовили увлекательное занятие – им предстоит состязаться в знании советских мультфильмов, отгадывая их по фрагментам и фразам героев. В завершении участников ждет творческое задание.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Концертная программа «Смешное из жизни композиторов»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 13:00.

Симфонический оркестр представит зрителям увлекательный концерт, где каждый узнает много нового и любопытного о композиторах. Гостей мероприятия ждут смешные истории и, конечно, великолепная музыка.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Интерактивная экскурсия «Шагаем по Сургуту»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Горожан приглашают на экскурсию по выставке графики В.С. Бухарова «Они были первыми». Работы мастера посвящена 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города. Это отличная возможность узнать родной город получше.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:13, просмотров: 214, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

