В Сургуте ожидают метель с порывами ветра до 22 м/с

Единая дежурно-диспетчерская служба Сургута предупредила горожан о неблагоприятных погодных условиях. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября на территории округа ожидаются метель и сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

Жителям рекомендуют быть осторожными на улице, обращать внимание на состояние воздушных линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций, а также по возможности закрепить слабо укрепленные предметы. Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок либо проявлять повышенное внимание на дороге, следить за техническим состоянием автомобиля и выбирать безопасный скоростной режим, особенно вблизи школ, на перекрестках, мостах, поворотах и спусках. Пешеходам рекомендуют соблюдать максимальную осторожность при гололеде.

В случае происшествий и необходимости помощи горожанам напоминают о возможности обратиться по номеру вызова экстренных служб 112.