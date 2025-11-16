В третий раз состоялась выставка «Модные товары Сургута»

В Сургуте прошла выставка «Модные товары Сургута», организованная при поддержке администрации города и делового сообщества. В модных показах и ярмарке местных производителей участвовали почти 60 модельеров, дизайнеров, ремесленников и предпринимателей, рассказал глава Сургута Максим Слепов. Профессиональные показы дополнили выступления коллективов театров «Перпендикуляр» и «Галатея».

По словам градоначальника, экспозиция представила интересные коллекции и аксессуары, а на ярмарке было много полезных и уникальных товаров, отражающих русскую культурную идентичность, дух Севера и характер Сургута. Первая выставка состоялась год назад: если в 2024-м свою продукцию представляли 10 дизайнеров, то сегодня их в три раза больше. В городе рассматривают возможность открытия в одном из вузов специальности «дизайн одежды».

Глава города отметил, что креативный бизнес Сургута активно развивается и заявляет о себе на региональном и федеральном уровне, подчеркнув, что Сургут «в тренде».