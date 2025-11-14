Жители Сургута могут высказать идеи о том, какой будет обновленная «Аврора»

В воскресение, 16 ноября, в Сургуте пройдет открытая дискуссия на тему «Ревитализация кинотеатра «Аврора»: Открытый диалог с креативным классом Югры». Участники обсудят, какой должна стать обновленная «Аврора», и предложат реальные решения для ее работы и наполнения.

«Приглашаем профессионалов креативных индустрий и активных горожан принять участие в обсуждении концепции нового общественного пространства на базе кинотеатра «Аврора», – сообщили организаторы.

На мероприятии будут присутствовать два спикера: член Молодёжной палаты при Думе Сургута Дмитрий Малишевский, и и.о. председателя Молодёжной палаты при Думе Сургута Денис Негру.

Встреча будет проходить с 14:00 до 16:00 в ТРЦ «Сургут Сити-Молл», площадка 5200 (зона F, лекторий). Участие открыто для всех заинтересованных.