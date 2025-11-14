В Сургутском кардиоцентре провели сложнейшую операцию по устранению порока сердца

В окружном кардиоцентре Югры впервые провели операцию по методу Росса: восьмилетней пациентке Софии выполнена радикальная коррекция патологии аортального клапана с использованием собственного лёгочного клапана. Как сообщил глава департамента здравоохранения региона Роман Паськов, это первый случай применения методики в истории медучреждения.

Проблему обнаружили весной на приёме у участкового педиатра: врач зафиксировал шум в сердце и направил девочку на УЗИ, где выявили врождённый порок — двустворчатый аортальный клапан. Для устранения патологии заведующий детским кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург Пётр Лазарьков совместно с родителями пациентки принял решение о выполнении операции по методу Росса.

В ходе вмешательства на место дисфункционального аортального клапана хирурги имплантировали собственный лёгочный клапан девочки, а в позицию изъятого – донорский биопротез (гомографт), специально подобранный по размерам. Такой подход позволяет избегать повторных вмешательств и пожизненного приёма препаратов; имплантированный клапан «будет „расти“ вместе» с ребёнком, а в будущем София сможет вести полноценную жизнь и беспрепятственно стать мамой.

Операция Росса относится к числу наиболее технически сложных в кардиохирургии: она включает извлечение аутотрансплантата, его имплантацию в позицию аорты, пересадку коронарных артерий толщиной около 3 мм и установку гомографта — каждый этап требует безупречной точности действий. Выполнение такого вмешательства стало важным этапом в развитии детской кардиохирургии в Югре и расширяет возможности региональной системы здравоохранения по лечению сложных врождённых пороков сердца у детей.