В границах НТЦ Сургута планируется построить новый университетский кампус

В Сургуте в границах инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» (рядом с Ледовым дворцом спорта) построят новый университетский кампус почти за 18 млрд рублей, пишет stribuna.ru. Завершение работ запланировано на 2029 год, сообщила замгубернатора Елена Майер на Днях Югры в Совете Федерации. Земельный участок под строительство составит 81,7 кв. метров. Пока не уточняется, будет ли кампус принадлежать одному из действующих в Сургуте университетов или иному вузу.

НТЦ реализуется при поддержке федерального правительства; ранее проект поддержал президент России Владимир Путин. Центр создаст более 5 тыс. рабочих мест для учёных, преподавателей, биологов, инженеров и других специалистов. Он должен стать одним из драйверов развития арктических территорий Югры — Белоярского и Берёзовского районов — за счёт исследований технологий для ТЭК в условиях Арктики.

В границах НТЦ формируется центр высоких биомедицинских технологий: готовность — почти 30%. «На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы лабораторного корпуса и энергоцентра. Общая готовность объекта составляет почти 30%», — отчиталась Елена Майер.