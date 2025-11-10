16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,0132   EUR  93,9287  

Новости

Власти Сургута совместно с МЧС проведут противопожарные рейды по дачам

В Сургуте стартуют внеплановые рейды в садовых товариществах

Власти Сургута совместно с МЧС проведут противопожарные рейды по дачам
Фото Freepik

На этой неделе в Сургуте начнутся совместные рейды МЧС и администрации по садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Об этом сообщает sitv.ru. Инспекторы проверят соблюдение правил пожарной безопасности, особое внимание уделят домам, где проживают многодетные семьи, а также наличию и исправности автономных пожарных извещателей.

В администрации уточнили, что для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация расходов на покупку устройств оповещения о возгорании. Одновременно напомнили: установка пожарных извещателей в индивидуальных жилых домах частного сектора теперь обязательна.

Решение об усилении профилактики принято на фоне трагедии в СНТ «Прибрежный-1» на прошлой неделе: в результате пожара в дачном доме погибли семь человек, среди них четверо детей, еще один пострадавший скончался в больнице спустя сутки. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Двоим выжившим оказывается помощь: с ними работают психологи, организован сбор вещей, предоставлено временное жилье.

Напомним, что губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил усилить межведомственную работу по СНТ: «Несомненно, необходимо сделать выводы, которые будут уже сделаны по результатам всех проверочных мероприятий, органов госпожнадзора, чтобы довести в очередной раз информацию, которая необходима в части предупреждения именно таких ситуаций с такими трагичными последствиями. Департаменту региональной безопасности предлагаю собрать внеплановую комиссию, отработать со всеми муниципалитетами. Особое внимание должно как раз уделяться жилым домам, которые находятся на территории СНТ».


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:39, просмотров: 242, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje3hhbu реклама на siapress.ru 
