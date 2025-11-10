В Сургуте стартуют внеплановые рейды в садовых товариществах

На этой неделе в Сургуте начнутся совместные рейды МЧС и администрации по садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Об этом сообщает sitv.ru. Инспекторы проверят соблюдение правил пожарной безопасности, особое внимание уделят домам, где проживают многодетные семьи, а также наличию и исправности автономных пожарных извещателей.

В администрации уточнили, что для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация расходов на покупку устройств оповещения о возгорании. Одновременно напомнили: установка пожарных извещателей в индивидуальных жилых домах частного сектора теперь обязательна.

Решение об усилении профилактики принято на фоне трагедии в СНТ «Прибрежный-1» на прошлой неделе: в результате пожара в дачном доме погибли семь человек, среди них четверо детей, еще один пострадавший скончался в больнице спустя сутки. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Двоим выжившим оказывается помощь: с ними работают психологи, организован сбор вещей, предоставлено временное жилье.

Напомним, что губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил усилить межведомственную работу по СНТ: «Несомненно, необходимо сделать выводы, которые будут уже сделаны по результатам всех проверочных мероприятий, органов госпожнадзора, чтобы довести в очередной раз информацию, которая необходима в части предупреждения именно таких ситуаций с такими трагичными последствиями. Департаменту региональной безопасности предлагаю собрать внеплановую комиссию, отработать со всеми муниципалитетами. Особое внимание должно как раз уделяться жилым домам, которые находятся на территории СНТ».