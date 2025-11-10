​В Сургуте обновляют уличные урны в парках и скверах

В общественных пространствах Сургута началась установка новых уличных урн. Всего приобретено почти 90 единиц современного образца: 70 закуплены за счёт городского бюджета, ещё 18 — при поддержке мецената. Первые контейнеры уже появились в сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора и частично в парке «За Саймой». Завершить монтаж планируют к середине ноября, сообщает администрация Сургута.

Все урны объёмом 60 литров оснащены крышками, предотвращающими высыпание мусора и разлёт содержимого ветром, что должно повысить чистоту и удобство обслуживания. Как уточняют в профильном учреждении, подобранная модель также облегчает работу по опорожнению и снижает риск вандализма.

«Приступили к работе по установке новых урн. Это прямой отклик на обращения горожан. Призываем посетителей парков и скверов бережно относиться к муниципальному имуществу, чтобы оно прослужило как можно дольше», — отметила директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

В 2026 году программу продолжат: старые конструкции в других скверах и парках города планируется заменить аналогичными урнами нового образца.