В Сургуте до 15 декабря запретили выходить на лед

Жителей Сургута предупредили об официальном запрете выхода и выезда на лед. Об этом напомнило Управление по делам ГО и ЧС Администрации города. Мера действует до 15 декабря и направлена на обеспечение безопасности в период ледостава.

Минимальная толщина льда, безопасная для одного человека, должна составлять не менее семи сантиметров. Однако сейчас лед на водоемах еще недостаточно прочный, что делает нахождение на нем крайне опасным.

Особое внимание призывают уделить детям – важно объяснить им правила безопасного поведения и не допускать выхода на лед в этот период.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан – в виде предупреждения или штрафа до 1 000 рублей, а для родителей, допустивших выход ребенка на лед, – штраф до 3 000 рублей.